На Ставрополье существенно подорожали картофель и другие овощи

Северо-Кавказстат зафиксировал резкий рост цен на картофель, огурцы и муку в Ставропольском крае за неделю с 25 ноября по 1 декабря 2025 года. Картофель лидирует: средняя цена достигла 47 руб. за килограмм, что на 8,9% выше уровня предыдущей недели. Огурцы подорожали до 184 руб. за килограмм с приростом 5,39%, помидоры — до 214 руб. (+1,25%), белокочанная капуста — до 36 руб. (+2,03%).

Пшеничная мука выросла до 62 руб. за килограмм на 4,95%, гречка достигла 70 руб. (+1,08%), вареная колбаса — 554 руб. (+2,91%). Фрукты тоже прибавили: яблоки стоят 136 руб. (+1,18%), бананы — 171 руб. (+2,45%). Такие скачки повторяют тенденции прошлых недель — ранее, с 10 по 17 ноября, огурцы подорожали на 6,16% до 168,77 руб., картофель — на 3,6% до 42,59 руб., капуста — на 5,16% до 34 руб.

Снижение цен затронуло сахар — до 72 руб. (-2,43%), макароны — 120 руб. (-1,46%). Молоко, творог, сыры и репчатый лук подешевели незначительно, как и мясо: говядина — 677 руб. (-0,17%), свинина — 459 руб. (-0,56%), баранина — 848 руб. (-0,11%), курица — 242 руб. (-1,12%). В октябре минимальная продуктовая корзина в крае стоила 7359 руб. (+0,20% к сентябрю), превысив общероссийские 7232 руб.

Причины роста просты: сезонный дефицит свежих овощей из-за похолодания вынуждает фермеров продавать дороже, а импорт фруктов дорожает от логистики и курса валют. Северо-Кавказстат мониторит 33 товара еженедельно, и данные за ноябрь показывают волатильность — помидоры в октябре выросли в цене на 11,8% до 187 руб. Региональные СМИ цитируют статданные без анализа причин, но аналитики связывают скачки с погодой и урожаем.

Экономисты прогнозируют стабилизацию к декабрю, если теплицы наработают объемы, но домохозяйствам Ставрополья уже приходится тратить больше на базовый набор — 24 845 руб. в месяц на человека. В СКФО корзина дешевле — 23 048 руб., в России — 25 515 руб.

Станислав Маслаков