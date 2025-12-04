Жителю Анапы вынесли приговор за нападение с шампуром на знакомого

Анапский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю за причинение тяжкого вреда здоровью. По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, 28-летний анапчанин нанес повреждения знакомому металлическим шампуром.

Инцидент произошел в июле этого года. Согласно материалам суда, мужчина распивал спиртные напитки со знакомым и ударил его в область ключицы шампуром в ответ на оскорбление. Анапчанин причинил потерпевшему проникающее колото-резаное повреждение.

В суде учли обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого и факт его примирения с потерпевшим. Жителю Анапы вынесли наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима.

София Моисеенко