Капитана буксира будут судить за столкновение в порту Приморска

Ленинградский отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР завершил расследование уголовного дела в отношении капитана буксира, столкнувшегося с гидротехническим сооружением в акватории порта Приморск. Он обвиняется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), сообщили в управлении.

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Буксир, столкнувшийся с гидротехническим сооружением в акватории порта Приморск

По данным следствия, в мае 2024 года капитан, перевозя людей на баржу, допустил нарушение при маневрировании. В момент сближения с баржей произошло отключение электропитания, из-за чего судно стало неуправляемым и увеличило скорость, после чего столкнулось с объектом портовой инфраструктуры. В результате инцидента никто не пострадал, однако юридическому лицу причинен ущерб свыше 10 млн рублей.

Следствие сочло доказательства достаточными и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Артемий Чулков