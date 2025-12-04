Клуб КубА совместно с «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 27 ноября провели очередной бизнес-завтрак. Спикером встречи стал Рач Шамян, креативный директор и основатель гастрономической экосистемы «Провинциалы», объединяющей 15 ресторанов и два производства. Эксперт рассказал гостям о развитии ресторанного рынка, роли команды и философии бренда.

Спикер встречи Рач Шамян

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

В начале встречи Рач отметил, что Краснодар сегодня задает высокий уровень индустрии.

«Нормы нашего города очень высокие. Коллеги по цеху не дают расслабляться — и мы им тоже. Это здоровая конкуренция, которая подстегивает всех становиться лучше. Именно эта среда — напряженная, требовательная и быстро меняющаяся — и привела команду к идее создать экосистему»,— заявил спикер.

Эксперт также подчеркнул, что единый подход, общие ценности и современная инфраструктура позволяют проектам работать устойчиво и соответствовать высоким ожиданиям города. Экосистема стала ответом на запрос времени: качественным, своевременным и честным.

Послушать эксперта собрался полный зал гостей, несмотря на раннее время проведения завтрака

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

Размышляя о том, как формируются концепции, Шамян подметил важность понимания городской среды и потребностей гостя. Разные ритмы и сценарии жизни создают разные запросы, на которые рестораны должны реагировать качеством продукта, энергией пространства и продуманной экосистемой.

Кроме того, Рач поделился наблюдениями о трансформации рынка. По словам спикера, сейчас изменились средний чек, сценарий посещений и поток гостей. Драйвером он назвал новое поколение и интерес к качественным концепциям: «Поколение растет, появляются новые жители города, которые изучают и оценивают наш регион».

Рач Шамян: «Провинциал — это честность перед собой и ответственность перед своим регионом»

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

Говоря о современных стандартах, Рач подчеркнул, что своевременность важнее моды: электронные чаевые, технологичность процессов, сезонные решения и строгая пищевая безопасность — обязательные элементы современного предприятия.

Завершая встречу, эксперт раскрыл главный смысл экосистемы и бренда. По его словам, слово «провинциалы» отражает не географию, а внутреннее качество:

«Провинциал — это не про место. Это про честность перед собой и ответственность перед своим регионом. Это про человека, который любит свою малую родину, хочет развивать ее и остается собой».

Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига; Рач Шамян — креативный директор и основатель гастрономической экосистемы «Провинциалы»; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор

Фото: Михаил Брайко

Фото: Михаил Брайко

Именно эта честность, уважение к корням и способность создавать ценность там, где живешь, по мнению Рача, формируют новую гастрономическую культуру региона. Уже сейчас экосистема представлена альянсом ресторанов, производствами и внутренней системой обучения для сотрудников, в следующем году флагманом нового культурного направления станет проект «Футуро», который объединит в себе музей, гастрономию и парковую зону отдыха.

Бизнес-завтрак с Рачем стал примером профессионального взгляда на индустрию и вдохновения для развития местного предпринимательства.

«Не нужно скрывать свои черты — их важно подчеркивать»,— заключил спикер.

