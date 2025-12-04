С начала года продажи препаратов для мужского здоровья на Кубани выросли на 16%

Аналитики DSM Group зафиксировали рост регионального рынка лекарственных препаратов для терапии эректильной дисфункции: по итогам десяти месяцев 2025 года его объем в Краснодарском крае увеличился на 15,8% и достиг 317,7 млн руб. Продажи в упаковках выросли на 8%, превысив 465 тыс. единиц. Основной объем потребления приходится на дженерики, на которые приходится 97,2% рынка в денежном выражении, пишет Бизнес ФМ Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структура спроса сохраняется стабильной: лидирующие позиции удерживает «Силденафил» с долей 43,2%, далее следуют «Тадалафил» (27,3%) и «Динамико» (9,2%). Средняя цена упаковки за рассматриваемый период выросла на 7,3%, до 682,4 руб.

Вячеслав Рыжков