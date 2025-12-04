Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Петербурге отремонтировали дом на Рубинштейна, в котором жил Сергей Довлатов

В Санкт-Петербурге завершился капремонт дореволюционного дома по адресу: улица Рубинштейна, 23, где более 30 лет жил писатель и журналист Сергей Довлатов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Беглов.

Фото: Telegram-канал Александра Беглова

Фото: Telegram-канал Александра Беглова

Здание в стиле модерн построили в 1911 году по проекту инженера Александра Барышникова.

В ходе ремонта в доме восстановили фасад, балконы, утраченные детали декора, а также выполнили внутренние работы.

Артемий Чулков

