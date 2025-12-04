Ставропольский край и МГИМО договорились о сотрудничестве

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым. Встреча прошла в рамках Дней Ставропольского края в вузе. Губернатор, глава минтуризма Андрей Толбатов и ректор Ставропольского госуниверситета Владимир Ситников обсудили партнерство, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Стороны наметили расширение связей. Они запустят подготовку агроатташе — специалистов по продвижению аграрной продукции на мировых рынках. МГИМО и СтГАУ уже реализуют магистерскую программу по этой теме. В ближайшие пять лет число выпускников вырастет в разы.

Владимир Владимиров предложил «Летнюю школу» на базе Центра знаний «Машук» в Пятигорске. Лучшие студенты МГИМО поедут туда на практику. Регион поможет студентам из Ставрополья пройти стажировки на предприятиях и в органах власти. Это укрепит кадры края и навыки молодежи.

Соглашение действует пять лет. Документ охватывает образование, науку и инновации. Вузы готовят экспертов для экономики, права, туризма, промышленности, сельского хозяйства, экологии и госуправления. Партнеры организуют семинары, конференции и тренинги для студентов. Регион давно выстраивает связи с МГИМО. СтГАУ присоединился к консорциуму вузов МИД в 2023 году.

«Для нас Ставрополье — один из ключевых по значимости регионов. Сейчас в МГИМО учится 132 студента из Ставропольского края. Это не считая сетевых программ. Мы продуктивно сотрудничаем со Ставропольским государственным аграрным университетом, совместно участвуем в реализации федерального проекта «Профессионалитет 2030». Есть результаты и еще больше планов по развитию партнерства. Мы поддерживаем ваши инициативы в части «летней школы» для наших студентов, и в части практики на ведущих предприятиях Ставрополья. Проработаем воплощение этих планов в жизнь»,– отметил Анатолий Торкунов.

Станислав Маслаков