В Северной Осетии введут ограничения для транзитных большегрузов

Власти Северной Осетии планируют ограничить въезд большегрузов в республику через введение режима чрезвычайной ситуации из-за нехватки парковочных мест для транзитного транспорта. Об этом заявил глава региона Сергей Меняйло.

«Мы будем решением ЧС ограничивать въезд большегрузов в республику. То количество стоянок, которое сегодня существует в республике, недостаточно, чтобы обеспечить упорядоченное движение транзитного транспорта», — сказал чиновник.

Ограничения для грузовиков будут действовать не только при закрытии перевала, но и при скоплении большого количества автомобилей на пунктах пропуска в любом направлении.

Господин Меняйло подчеркнул, что транзитные машины должны перемещаться исключительно по федеральной трассе, а не по дорогам местного значения. «Транзитный транспорт не должен ездить по дорогам личного пользования. Он должен двигаться по федеральной трассе. Мы включили все обходы населенных пунктов до 2030 года», — добавил руководитель республики.

Глава региона также сообщил, что Росавтодор и Минтранс подтвердили готовность к строительству площадок для большегрузных автомобилей.

Валентина Любашенко