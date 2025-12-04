В ДТП на Ставрополье пострадали два несовершеннолетних пассажира
На 4 км. автодороги Солдато-Александровское — Андреевский-Георгиевск в дорожно-транспортном происшествии пострадали две 17-летних пассажирки автомобиля «Лада Гранта». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
Водитель автомобиля «Лада Гранта», превысил скорость, не справился с управлением из-за чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Пострадавшие с травмами госпитализированы в Советскую больницу.
Как отметили в ведомстве, на тяжесть ранений повлияло то, что девушки не были пристегнуты ремнем безопасности.
По факту аварии проводится проверка.