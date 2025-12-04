На Ставрополье проведут масштабную замену внутридомовых сетей

Ставропольский край готовится к масштабному обновлению инженерных систем в 2026 году. Краткосрочный план предусматривает замену свыше 300 внутридомовых сетей отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения и водоотведения, сообщили в краевом фонде капремонта.

При этом, как отмечают в фонде, подрядчики столкнутся с ключевой проблемой: собственники квартир часто отказывают в доступе к стоякам и трубопроводам, проходящим через жилье. Жилищный кодекс РФ прямо обязывает собственников предоставлять доступ для капремонта. На деле жители игнорируют требование из недоверия или убеждения, что сети в квартире — их собственность. Подрядчики фиксируют отказ актом воспрепятствования. Если авария случится позже, собственник платит за ремонт сам, компенсирует ущерб соседям и устраняет последствия.

Один неисправленный участок трубы портит всю систему. В стояке теплоснабжения старый отрезок в одной квартире снижает температуру у всех жильцов дома. Капремонт требует полной замены на 100 процентов. Отказы от половины квартир в доме переносят работы на годы. Один закрытый замок задерживает ремонт для всего здания. Гендиректор фонда Павел Корниенко сравнил инженерные системы с цепью: она надежна ровно настолько, насколько прочны слабые звенья.

Власти края усилили финансирование сферы. МинЖКХ выделит около 1 млрд рублей на модернизацию сетей — почти на 50 процентов больше, чем в 2025-м. Износ водопроводных сетей достигает 75–80 процентов, местами 100 процентов, что провоцирует аварии, как в Невинномысске, где горожане месяцами оставались без горячей воды. Общий бюджет капремонта в 2026 году составит около 6 млрд рублей, с ростом взносов с 1 января.

В 2025 году краевые власти уже обновили сети водоотведения в 281 доме. Программа капремонта на 2014–2043 годы охватывает 9193 дома площадью свыше 32 млн кв. м. Жители получат уведомления о графиках, но успех зависит от сотрудничества.

Станислав Маслаков