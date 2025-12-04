Поезд Деда Мороза будет принимать посетителей в Петербурге 6 и 7 января

Поезд Деда Мороза прибудет на Октябрьскую железную дорогу (ОЖД) 4 января 2026 года. К 6 января он доедет до Санкт-Петербурга, где его можно будет посетить в течение двух дней, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Октябрьской железной дороги Фото: Пресс-служба Октябрьской железной дороги

В составе празднично оформленной резиденции, движение которой обеспечивает паравоз, есть салон-приемная, сказочная деревня и вагон Снежной королевы, сувенирная лавка, а также ресторан и буфет. Билеты продаются на сайте РЖД.

Поезд проедет по ОЖД по маршруту:

— Великие Луки – 4 января;

— Дно – 4 января;

— Великий Новгород – 5 января;

— Чудово – 5 января;

— Санкт-Петербург (станция Новый Петергоф) – 6 и 7 января;

— Петрозаводск – 8 января;

— Мурманск – 9 января.

Артемий Чулков