На Ставрополье ПВО отразила атаку дронов на Невинномысск 4 декабря

В Ставропольском крае завершился режим беспилотной угрозы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее глава Ставрополья информировал о попытке противника атаковать объекты в Невинномысске с помощью беспилотников. Налет был отражен силами противоввоздушной обороны.

«Противник вновь пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в Невинномысске. Идет отражение атак силами ПВО. По оперативным данным пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают в местах падения обломков»,— писал руководитель региона.

По предварительной информации, жертв и серьезных повреждений в результате инцидента не зафиксировано. Спасательные службы обследовали территории, где упали фрагменты сбитых дронов.

Валентина Любашенко