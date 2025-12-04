В Ноябрьске в ДТП с автобусом пострадал водитель автомобиля

В результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) пострадал водитель машины, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 3 декабря в 12:42 на ул. Магистральная в районе д. 119а. Водитель автобуса Higer KLQ6129Q не выбрал безопасную дистанцию перед едущим автомобилем Jeep и столкнулся с ним. Автомобилист получил телесные повреждения.

С начала года в ЯНАО произошло 4047 ДТП, погиб 21 человек, 288 получили травмы, в их числе 44 ребенка.

Ирина Пичурина