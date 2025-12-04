В Ставрополье запустят электричку от аэропорта за 1 миллиард рублей

Ставропольский край разрабатывает проект запуска электропоезда от аэропорта Минеральные Воды для создания железнодорожного сообщения между воздушной гаванью и курортными городами Кавминвод. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы с РЖД работаем, чтобы наша электричка не с вокзала Минвод отправлялась, а именно от аэропорта. Проект стоит 1 млрд руб. Мы с РЖД работаем для того, чтобы продлить электричку до аэропорта», — пояснил глава региона.

По словам Владимирова, реализация проекта даст возможность жителям и туристам добираться от аэропорта до курортных городов края быстро и удобно.

Кроме того, в следующем году регион приобретет 200 автобусов на экологически чистом топливе. Транспорт будет использоваться на маршрутах внутри курортной зоны Кавминвод.

Валентина Любашенко