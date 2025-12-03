Главные новости за 3 декабря. Новороссийск

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске пытаются потушить третий день. Возгорание локализовали на площади 220 кв. м. Ранее прокуратура организовала проведение проверки по факту пожара на полигоне ТКО.

На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута. По данным оперативного штаба Кубани, загрязнения зафиксированы в районе Бугазской косы.

Жителям дома на улице Южной, пострадавшем от атаки БПЛА, предоставят компенсации. Общедомовое имущество будут восстанавливать застройщик и управляющая компания.

Администрация Геленджика оценивает ущерб после атаки беспилотников 24–25 ноября. Пострадавшим планируется предоставить выплаты, о чем заявил мэр курорта Алексей Богодистов.

В конце 2027 года в Новороссийске планируют достроить дворец спорта «Черноморский» в Южном районе. Об этом в ходе «горячей линии» сообщил Андрей Кравченко, отвечая на вопросы жителей.

Эксперты утверждают, что экспорт нефти из Казахстана может сократиться на 30-40% в связи с ударом ВСУ по объектам КТК в Новороссийске.

Администрация Новороссийска введет противопожарный режим на период новогодних праздников. Мэрия призвала жителей и гостей города воздержаться от запуска пиротехники в связи с проведением СВО.