Отключение воды коснется одной зоны водоснабжения в Новороссийске

4 декабря в Новороссийске частично ограничат подачу воды, отключение затронет абонентов зоны водоснабжения №28. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

С 10:00 до 18:00 на Троицком групповом водопроводе будут проводиться аварийно-восстановительные работы, в связи с чем в Новороссийске адресно отключат водоснабжение. По данным МУП «Водоканал», в зоне №28 подача воды будет организована по утреннему и вечернему графику с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Во всех остальных зонах водоснабжения перебоев не ожидается.

Под отключение попадают объекты, расположенные на Сухумском шоссе, 84, ул. Цемзавод Пролетарий, 86, 88, 202-237, ул. Камышовая.

На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. Выход на плановый режим подачи водоснабжения ожидается в течение шести часов после завершения работ.

София Моисеенко