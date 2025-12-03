Небольшие выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы

На береговой линии в районе Бугазской косы 2 декабря зафиксировали выбросы нефтепродуктов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, загрязнения также были найдены на участке от погранзаставы до водораздела в Анапском районе.

В оперштабе Кубани отметили, что выбросы оказались незначительными. На четырехкилометровом участке Бугазской косы и на береговой линии протяженностью 1,5 км в районе пограничной заставы мониторинговые группы обнаружили замазученные водоросли.

На пляжных территориях произвели очистку. В ликвидации загрязнений принимали участие 35 человек, среди которых были сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю, а также представители Белоглинского района Краснодарского края.

София Моисеенко