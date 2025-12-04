Основана в 2005 году. Включает 3 фабрики по производству макулатурного тарного картона, 4 предприятия по выпуску гофрированной упаковки, а также 20 площадок по заготовке макулатуры. Присутствует в десяти регионах РФ. Совокупная производительность — 510 тыс. тонн картона и бумаги в год, 930 млн кв. м гофрированной упаковки. Объем заготовки макулатуры — 510 тыс. тонн. Выручка по итогам 2024 года — 54 млрд руб. В ООО «СФТ Групп» 49% владеет австрийский производитель бумаги и упаковки Prinzhorn Group, 31% ООО «Холдко 1», 20% ООО «Холдко 2». Основной владелец последних — Анатолий Штейнберг.