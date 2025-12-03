Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске отменили отключение воды 4 декабря

Аварийно-восстановительные работы на Троицком групповом водопроводе отменены. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал» Новороссийска.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

4 декабря на сетях ТГВ от КП-5 Новороссийска до поселка Кабардинка должны были производиться неотложные работы, из-за которых в городе планировалось отключение воды. В «Водоканале» сообщали, что подачу водоснабжения собирались ограничить с 10:00 до 18:00 с переходом на утренний и вечерний график.

София Моисеенко

