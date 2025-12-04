Штейнберг Анатолий Владимирович

Родился 23 ноября 1951 года в Свердловске. В 1974 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «автоматика и телемеханика». С 1980 года по 2002 год работал на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате. Занимал должности начальника цеха контрольно-измерительных приборов и автоматизации, заместителя главного инженера, замдиректора по вопросам перепрофилирования и внешнеэкономической деятельности, первого заместителя гендиректора, возглавлял совет директоров. В 2000–2004 годах был депутатом законодательного собрания Иркутской области. В 2005 году создал управляющую компанию «СФТ Менеджмент».