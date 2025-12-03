Суд обязал мэрию Пятигорска продать участок 16 тысяч кв. м застройщику

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил требования ООО «Специализированный застройщик Развитие курортов Пятигорск» к администрации Пятигорска о принудительной продаже земельного участка. Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дела.

Суд признал незаконным отказ муниципальных властей предоставить застройщику в собственность за плату участок с кадастровым номером 26:33:070101:109. Спорная территория площадью 16 054 кв. м расположена на улице Ермолова, 28. Разрешенное использование включает размещение производственной базы, магазинов и многоэтажного жилья.

Администрация города отказала компании в продаже письмом от 14 января. Застройщик обратился в арбитражный суд, требуя отменить это решение и заставить власти заключить договор купли-продажи без проведения аукциона.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик "Развитие курортов Пятигорск"» зарегистрировано в 2024 году в Пятигорске Ставропольского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 12 тыс. руб. Бенефициар — Самвел Багдасаров.

Суд обязал администрацию Пятигорска в течение 10 дней после вступления решения в силу подготовить проект договора купли-продажи в трех экземплярах и передать его застройщику для подписания.

Также городские власти должны возместить судебные расходы истца в размере 50 тыс. руб.

Решение можно обжаловать в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца, а после вступления в силу — в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев.

Тат Гаспарян