В горах Дагестана из-за снежной бури закрыли участок дороги Хасавюрт – Тлох

В Гумбетовском районе Дагестана из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся сильными снегом, ветром и нулевой видимостью, временно закрыт участок 46 км —58 км республиканской дороги Хасавюрт — Тлох, ведущий через высокогорный Харибский перевал. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным ГКУ «Дагестанавтодор», работы по расчистке участка дороги начнутся с наступлением благоприятных погодных условий. На месте дежурит четыре единицы техники: три бульдозера ДТ-75 и один бульдозер Б-10.

Наталья Белоштейн