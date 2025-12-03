Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В горах Дагестана из-за снежной бури закрыли участок дороги Хасавюрт – Тлох

В Гумбетовском районе Дагестана из-за неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся сильными снегом, ветром и нулевой видимостью, временно закрыт участок 46 км —58 км республиканской дороги Хасавюрт — Тлох, ведущий через высокогорный Харибский перевал. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба правительства РД

Фото: пресс-служба правительства РД

По данным ГКУ «Дагестанавтодор», работы по расчистке участка дороги начнутся с наступлением благоприятных погодных условий. На месте дежурит четыре единицы техники: три бульдозера ДТ-75 и один бульдозер Б-10.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все