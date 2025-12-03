Новороссийцев призвали воздержаться от запуска салютов на Новый год

В новогодние и рождественские праздники в Новороссийске будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Противопожарный режим вводится с 29 декабря, он будет действовать вплоть до 11 января. В пресс-службе мэрии напомнили, что в период функционирования особого противопожарного режима запуск пиротехники разрешается только на специально отведенных участках. В Новороссийске их будет 19, как ранее сообщал «Ъ-Новороссийск», ссылаясь на соответствующее постановление администрации.

Использование пиротехники запрещается в помещениях и зданиях любого функционального значения, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, вблизи железных дорог и нефтепроводов, линий электропередач и сетей газоснабжения, при неблагоприятных погодных условиях и на территория особо ценных объектов культурного наследия. Салюты нельзя запускать лицам, не достигшим возрастных ограничений.

В мэрии Новороссийска также призвали местных жителей воздержаться от запуска фейерверков в новогодние праздники в связи с проведением СВО.

София Моисеенко