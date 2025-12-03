Ставрополье планирует привлечь 1,5 трлн рублей инвестиций в санатории

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о привлечении потенциальных инвесторов на 1,5 трлн рублей для развития санаториев. Он сделал это заявление на пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Развитие санаториев наших — это большие цифры, но мы нашли потенциальных инвесторов на 1,5 трлн руб., но нам необходимо сформировать инфраструктуру — это водообеспечение и водоотведение. Это очень важный сегодня момент», — заявил глава региона.

Объем уже реализованных инвестиций в экономику края по итогам 2025 года достигнет 400 млрд руб., что превышает 384 млрд руб. 2024 года — рекордный показатель за всю историю Ставрополья. В первом полугодии 2025 года вложили 141,7 млрд руб., что на 2,5% больше аналогичного периода прошлого года.

Край реализует прорывные проекты. «Лукойл» инвестирует 200 млрд руб. в газохимический комплекс. Переговоры с «Дамате» ведут о переработке мяса баранины — это сотни миллиардов рублей. В санаторно-курортной сфере в 2025 году запустили 21 проект на 16,6 млрд руб. Они создадут 2,1 тыс. койко-мест и 1,5 тыс. рабочих мест.

За 2024 год завершили 12 проектов на 6,1 млрд рублей с 1,2 тыс. койко-мест и 400 рабочими местами. Всего в отрасли работает 51 проект на 96,6 млрд рублей. Они добавят 15 тыс. койко-мест и 7 тыс. рабочих мест.

Концепция развития края до 2030 года фокусируется на шести направлениях: химический кластер в Буденновске, зеленая энергетика, промышленность, животноводство, логистика и туризм в Кавминводах. Развитие Кавминвод до 2030 года осваивает 314,2 млрд руб. и создает 22,7 тыс. рабочих мест. В Невинномысске инвестиции выросли до 34 млрд руб. В Ставрополе за полугодие 2025 года внебюджетные вложения достигли 44,5 млрд руб.

Станислав Маслаков