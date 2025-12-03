В Кабардино-Балкарии задержали вымогателя-рецидивиста

Полицейские задержали 38-летнего жителя Нарткалы по подозрению в вымогательстве (ч. 4 ст. 163 УК РФ). Ранее судимого за аналогичные преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

В дежурную часть отдела МВД России по Урванскому району за помощью обратился 45-летний автомеханик из Нарткалы. Заявитель сообщил о том, что неизвестный на протяжении длительного времени вымогает у него деньги.

По версии следствия, в мае 2025 года потерпевший столкнулся с первым прецедентом. К нему на работе подошел незнакомец и без видимых причин потребовал передать 50 тыс. руб., угрожая физической расправой. Опасаясь за свою безопасность, автомеханик снял со своей банковской карты 40 тыс. руб. и передал их вымогателю.

В течение следующих шести месяцев злоумышленник регулярно приходил на работу к потерпевшему и требовал у него деньги. В результате он похитил у автомеханика еще около 500 тыс. руб.

Фигурант заключен в ИВС УМВД России «Нальчик». Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Белоштейн