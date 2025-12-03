Суд отказал Кисловодскому нацпарку во взыскании миллионного штрафа

Арбитражный суд Ставропольского края отклонил иск Национального парка «Кисловодский» к ООО «Промстройдизайнпроект» о взыскании штрафа в размере 1,037 млн руб. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке дела.

Спор возник из-за ненадлежащего исполнения контракта на капитальный ремонт электрических сетей на территории нацпарка. Договор был заключен 29 декабря 2020 года. Подробности дела на данном этапе не разглашаются.

Национальный парк «Кисловодский» — федеральное бюджетное учреждение, зарегистрированное в Кисловодске.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ««Промстройдизайнпроект»» зарегистрировано в 2008 году в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Бенефициар — Асиф Гаджикаибов. Выручка компании за 2024 год составила 121,1 млн руб., прибыль — 30 тыс. руб.

Тат Гаспарян