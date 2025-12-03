Власти Ставрополья хотят принудить владельцев санаториев к инвестициям

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров потребовал от собственников региональных санаториев вкладывать средства в модернизацию или продавать объекты добросовестным инвесторам. Он сделал это заявление 3 декабря на пресс-конференции в ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что многие здравницы эксплуатируют без вложений: собственники выжимают прибыль, санатории ветшают и портят облик городов.

Владимир Владимиров подчеркнул: власти заставят недобросовестных владельцев инвестировать или расстаться с активами. Модернизация укрепит экономику края и повысит доходы инвесторов. За девять месяцев 2025 года доходы санаториев Ставрополья выросли на 28% до 40,8 млрд рублей, число отдыхающих увеличилось на 3% до 638,6 тыс. человек, край занял второе место в России по этому показателю.

Губернатор привел пример санатория «Источник» в Кисловодске, ранее известного как «Академический». С 2018 года власти передали его ведомственный объект азербайджанскому инвестору Асабили Гасымову. Инвестор вложил 7,5 млрд руб., объект полностью обновили. Ранее в Железноводске тот же бизнесмен построил пятизвездочный санаторий «Источник» за 2 млрд руб. с коечной емкостью 500 мест, а в Ессентуках возвели аналогичный комплекс. Власти региона заключили инвестсоглашение с санаторием «Источник» в феврале 2024 года на Российско-Азербайджанском форуме для расширения работ. За два года в крае реализовали 22 санаторно-курортных инвестпроекта.

Ранее Верховный суд РФ недавно подтвердил права частных инвесторов на здравницы Ставрополья. За девять месяцев 2025 года санатории СКФО приняли на 3,6% больше гостей — 734,7 тыс. человек, доходы подскочили на 28,5% до 42,4 млрд руб. Летом 2025 года в регионе отдохнули 282,8 тыс. человек (+5%), доходы выросли на 31% до 15,9 млрд руб. На территории КМВ сейчас реконструируют 11 санаториев с частными инвестициями, включая 5,5 млрд руб. за один проект. Губернатор Владимиров уверен: новые вложения окупятся, как в случае с «Источником».

Станислав Маслаков