Ужакина Юлия Борисовна — генеральный директор АНО «Корпоративная академия "Росатома"».

Образование

1994 год — МГУ имени Ломоносова, специальность «геофизические методы поиска и разведки».

2010 год — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при правительстве РФ (Executive MBA).

Профессиональный опыт и достижения

Является признанным лидером и экспертом в области управления талантами, образования и корпоративной культуры. Работает в области HR и T&D-консалтинга более 20 лет. В 2013 году начала работу в Госкорпорации «Росатом» в должности заместителя директора департамента—начальника отдела оценки и развития персонала. В 2015 году назначена генеральным директором АНО «Корпоративная академия "Росатома"», которая регулярно становится лучшим корпоративным университетом России и мира в престижных конкурсах. Юлия также является руководителем экспертной группы «Образование и кадры» АСИ, заместителем председателя Общественного совета Федерального агентства по делам молодежи, членом Научно-методического совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи и членом Экспертного совета при комитете по просвещению Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Области профессиональных интересов, экспертизы и исследовательской деятельности:

развитие культуры обучения, раскрытие талантов человека, управление кадровым потенциалом на уровне корпораций/отраслей/стран, тренды и трансформации систем работы с людьми, компетенции будущего, трансформация и новые смыслы управленческих компетенций.