Romanovamakeup
Romanovamakeup — бренд средств макияжа и аксессуаров, который был запущен в 2014 году визажистом Ольгой Романовой
Продукцией Romanovamakeup пользуются такие звезды, как Сердар Комбаров, Александра Кириенко, Ольга Фокс, инфлюенсеры Елена Перминова и Виктория Лопырева. Средства бренда многофункциональны и подходят как для профессиональной работы визажиста, так и для использования в повседневной жизни, а оттенки универсальны и легко сочетаются друг с другом. Среди бестселлеров бренда — красная помада My Perfect Red, хайлайтеры, подводки для глаз.
Фото: Romanovamakeup