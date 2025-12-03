Продукцией Romanovamakeup пользуются такие звезды, как Сердар Комбаров, Александра Кириенко, Ольга Фокс, инфлюенсеры Елена Перминова и Виктория Лопырева. Средства бренда многофункциональны и подходят как для профессиональной работы визажиста, так и для использования в повседневной жизни, а оттенки универсальны и легко сочетаются друг с другом. Среди бестселлеров бренда — красная помада My Perfect Red, хайлайтеры, подводки для глаз.

