Ставрополье перевыполнило план по патентам на 65%

Ставропольский край в 2024 году подал в Роспатент 276 заявок на изобретения и модели. Предприятия региона перевыполнили плановые показатели: патенты на изобретения выросли на 7,8%, на полезные модели — на 53,3%, на промышленные образцы — на 65,7%, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин заявил, что губернатор дал задачу команде усилить использование патентов для привлечения инвестиций. Регион фокусируется на инновациях, чтобы повысить конкурентоспособность бизнеса. Это направление входит в приоритеты ведомства.

Среди наиболее развитых южных регионов страны Ставрополье уступает лидерам: Краснодарский край подал 646 заявок на изобретения (+11% к 2023 году), Ростовская область — 382. Губернатор Владимиров ранее говорил о превращении идей в проекты. Усиление патентной работы поможет региону реализовать планы по экономическому росту в 2025 году.

Станислав Маслаков