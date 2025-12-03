Подросток на самокате пострадал в ДТП в Новороссийске

В Южном районе Новороссийска произошла авария с участием легкового автомобиля и электросамоката. В ДТП пострадала 14-летняя девочка, о чем сообщает пресс-служба ГАИ Новороссийска.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автомобиля «Датсун» ехал со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Малоземельской, где совершил столкновение с подростком на самокате. 14-летняя девочка пересекала нерегулируемый пешеходный переход, не спешившись со средства передвижения.

Несовершеннолетняя получила травму и была госпитализирована в больницу.

София Моисеенко