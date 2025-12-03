Автобусы и электричка свяжут города КМВ с аэропортом Минвод

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил на пресс-конференции в ТАСС о закупке 200 автобусов на экологически чистом топливе. Транспорт обеспечит сообщение городов Кавказских Минеральных Вод с аэропортом Минеральные Воды. Проект решит проблемы транспортной доступности для туристов и жителей курортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Автобусы пройдут по маршрутам от Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков до аэропорта. Сейчас пассажиры полагаются на маршрутки №11 и №10, которые везут до ж/д вокзала за 20-25 минут, а также на такси, которые зачастую работают по серым схемам и завышают стоимость поездок. Новые машины сократят время до 15 минут и увеличат частоту до 10 рейсов в час. Правительство РФ одобрило заявку края на субсидии. Закупки стартуют в 2026 году, парк вырастет на треть. Экотопливо снизит выбросы CO2 на 30 процентов, защитит природу КМВ.

Совместно с РЖД Ставрополье разрабатывает проект электрички в Минеральных Водах. Поезд свяжет аэропорт с курортными городами напрямую. Аэропорт обслуживает свыше 3 млн пассажиров в год, а открытие нового терминала еще сильнее повысило трафик, поэтому создание полноценного транспортного узла стало ключевой задачей для региона.

Станислав Маслаков