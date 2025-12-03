Подержанные электромобили в Ставропольском крае подешевели на 5%

Средняя стоимость подержанных электромобилей в Ставропольском крае снизилась на 4,6% за год и составила 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» аналитики «Авито Авто» по итогам 2025 года.

Наибольшей популярностью пользовались электрокары брендов Zeekr, Nissan, Tesla и Volkswagen. Среди конкретных моделей лидируют Nissan Leaf, Zeekr 001 и Tesla Model 3.

В структуре предложений доминируют автомобили Zeekr (24,6%) и Nissan (24,1%). На третьем месте располагается Tesla с долей 13,4%, за ней следует Volkswagen (7%).

Каждое четвёртое объявление касается продажи Nissan Leaf — его доля достигает 23,5%. В тройку лидеров также входят Zeekr 001 (12,3%) и Tesla Model 3 (8%).

Наибольшее снижение цен продемонстрировали модели Zeekr 001 — на 23% до 4,89 миллиона рублей. Nissan Leaf подешевел на 21,6% до 760 тысяч рублей, Tesla Model 3 — на 9,7% до 3,25 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что динамика средней цены зависит от стоимости конкретных моделей и изменения структуры рынка. Увеличение доли доступных версий и бюджетных транспортных средств ведёт к снижению общей средней цены.

Тат Гаспарян