Владимир Владимиров: На Ставрополье построят еще 2 ветроэлектростанции

Ставрополье нарастило мощности ВЭС и СЭС до 969 МВт. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС. Он заявил, что зеленая энергетика приносит реальную пользу региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Владимиров подчеркнул практическую выгоду проектов. Регион планирует построить две ветровые электростанции и две солнечные. Помимо роста собственной генерации, это обеспечивает рост стоимости земли под станциями в 130 раз. Инвесторы уже вложили в развитие 1,5 трлн руб. К тому же, буферные системы компенсируют перепады генерации.

Ставрополье уже лидирует по ВИЭ в России. Сейчас работают семь ветряных электростанций мощностью 765 МВт. Девять ГЭС дают 245 МВт. Старомарьевская СЭС выдает 100 МВт. В 2024 году доля ВИЭ в выработке края составила 13% — 2,7 млрд кВт·ч. В Нефтекумском округе компания «Солерджи» строит СЭС на 22 МВт. Объект займет 19 га. Инвестор выделит 1 млрд руб. Запуск намечен на 2026 год. Это первая крупная СЭС на частные средства без субсидий.

Ветропарки работают на пяти территориях. Планируется строительство еще минимум двух. Владимир Владимиров связал развитие ВИЭ с притоком инвестиций и рабочими местами. Регион благодаря таким проектам создает условия для бизнеса в сельском хозяйстве и промышленности. К 2024 году мощность зеленой генерации достигла 1 ГВт. Выбросы парниковых газов сократились на 900 тыс. т ежегодно. Таким образом, развитие такой генерации в регионе помогает не только экономике, но и экологии региона.

Станислав Маслаков