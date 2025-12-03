Приставы Ставрополья депортировали 11 граждан Узбекистана за нарушение режима
Судебные приставы Ставропольского края по решению суда выдворили 11 граждан Узбекистана, которые длительное время незаконно находились на территории региона без регистрации. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Ставропольскому краю, иностранцы проживали в регионе с нарушением миграционного режима. Их выявили правоохранители во время плановых рейдов.
Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю
Суд признал задержанных виновными в административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда либо проживания в РФ) и постановил выдворить каждого за пределы России. После оформления необходимых документов приставы доставили нарушителей в аэропорт для отправки в Узбекистан.
«Граждане стран, которым не требуется виза для въезда в Россию, могут законно находиться на территории РФ 90 дней. После этого они обязаны покинуть страну и могут вернуться лишь через три месяца. Однако многие мигранты из соседних государств не спешат добровольно уезжать по истечении разрешенного срока», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили: « В соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в течение 5 лет со дня административного выдворения доступ на территорию государства для нарушителей миграционного режима запрещен.