Замглавы Новороссийска рассказала о процессе получения компенсаций после атак БПЛА

В Новороссийске в два раза увеличили единовременную выплату для жителей, чье жилье пострадало при атаке БПЛА. Замглавы Эльвира Кальченко, курирующая экономический блок, в своем Telegram-канале рассказала о процессе предоставления компенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

По словам Эльвиры Кальченко, единовременную выплату увеличили с 15,7 до 30 тыс. руб. в связи с ростом цен на строительные материалы и услуги. Заместитель главы по экономическим вопросам подчеркнула, что материальная помощь является дополнительной мерой поддержки, которая выплачивается сверх региональных и федеральных компенсаций.

Эльвира Кальченко упомянула, что на получение компенсации могут рассчитывать только те граждане, которые официально зарегистрированы в пострадавшем жилье. Для оформления выплат чиновник призвала новороссийцев обращаться в районную администрацию с документом, подтверждающим факт проживания в поврежденной квартире или частном доме. Для предоставления компенсации требуется акт о повреждении жилья, который составляет комиссия после осмотра.

София Моисеенко