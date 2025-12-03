В Ставрополье собрали свыше 38 тысяч тонн винограда в 2025 году

Ставропольские виноградари собрали в этом году свыше 38 тысяч тонн винограда. Культуру выращивают на площади 5 тыс. га в 39 хозяйствах края. Основные виноградники располагаются в Буденновском, Левокумском и Петровском округах. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхозцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельня «Винотеррия» Фото: винодельня «Винотеррия»

По информации ведомства, при обследовании многолетних насаждений специалисты выявили грибковые заболевания и вредителей, главным из которых стала гроздевая листовертка. Хозяйствам дали рекомендации по защитным обработкам. Своевременный мониторинг и опрыскивание помогли аграриям получить богатый урожай.

Сотрудники филиала также проводят апробацию виноградных насаждений для определения сортовой чистоты. Сегодня около 80% угодий отведено под технические сорта — Ркацители, Левокумский, Подарок Магарача и другие. Постепенно увеличиваются площади под столовыми сортами, пользующимися спросом у покупателей.

«Сейчас виноградари занимаются обрезкой лозы, укрытием и подготовкой растений к зиме. Одновременно закладываются новые виноградники — с учетом весеннего задела уже высажено более 53 га. Планируется освоить еще 20 га. В Буденновском и Петровском округах созданы виноградные питомники различных сортов общей площадью 6,5 га», — пояснили сотрудники филиала.

В 2025 году на развитие виноградарства направили свыше 175 млн руб. господдержки. Средства использовали для закладки новых площадей, обновления лозы и покупки техники.

Валентина Любашенко