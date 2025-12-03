На «Эльбрусе» работают 14 снегогенераторов для подготовки трасс

Горнолыжный курорт «Эльбрус» второй день использует 14 снегогенераторов для создания искусственного снежного покрова на склонах от «Кругозора» до «Мира». Об этом сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ».

Фото: Кавказ. РФ

Система искусственного оснежения работает непрерывно, перерабатывая воду из реки Баксан. Насосы поднимают воду наверх, где снегогенераторы, пушки и ружья превращают 58 литров жидкости в секунду в искусственный снег. Администрация курорта планирует открыть катание, как только толщина снежного покрова достигнет 40-50 сантиметров.

Константин Соловьев