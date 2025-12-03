Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На «Эльбрусе» работают 14 снегогенераторов для подготовки трасс

Горнолыжный курорт «Эльбрус» второй день использует 14 снегогенераторов для создания искусственного снежного покрова на склонах от «Кругозора» до «Мира». Об этом сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ».

Фото: Кавказ. РФ

Фото: Кавказ. РФ

Система искусственного оснежения работает непрерывно, перерабатывая воду из реки Баксан. Насосы поднимают воду наверх, где снегогенераторы, пушки и ружья превращают 58 литров жидкости в секунду в искусственный снег. Администрация курорта планирует открыть катание, как только толщина снежного покрова достигнет 40-50 сантиметров.

Константин Соловьев

Новости компаний Все