Правительство РФ расширило финансирование развития Карелии на 562 млн рублей

Правительство России утвердило изменения в федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года», увеличивающие ее общий объем финансирования на 562 млн рублей, до 117,1 млрд рублей. Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе правительства Карелии.

Обновленные параметры программы позволят раньше запустить строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в городе Лахденпохья. Завершение работ запланировано на 2027 год, конкурс на выбор подрядчика уже объявлен.

Кроме того, в 2026 году ожидается завершение строительства корпусов А и Б межрайонной больницы и поликлиники на Древлянке, а также хирургического корпуса БСМП в Петрозаводске.

Дополнительное финансирование предусмотрено и для других объектов: социально-культурного центра с детским садом в поселке Хийтола, центра культурного развития в Лахденпохье и детского сада в Сортавале. Эти проекты также планируют завершить в 2026 году.

В общей сложности в период 2025–2030 годов в рамках ФЦП будет реализовано 15 проектов общей стоимостью 21,3 млрд рублей, направленных на развитие социально-экономической инфраструктуры приграничных территорий и развитие экономики республики.

Артемий Чулков