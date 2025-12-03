В Новороссийске охранник оставил коллег без зарплаты, присвоив деньги себе

Работник одной из частных охранных организаций Новороссийска пойдет под суд по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным УМВД Новороссийска, 48-летний житель Каневского района, работая в охранной компании старшим смены, каждый месяц получал от начальника деньги для выдачи зарплаты другим сотрудникам. Полицейские установили, что в течение четырех месяцев мужчина под разными предлогами не предоставлял деньги своим коллегам, либо выплачивал зарплату частично.

Старший охранной смены похитил более 250 тыс. руб. Деньгами, согласно сведениям правоохранительных органов, мужчина распорядился по собственному усмотрению. В результате в его отношении возбудили уголовное дело.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко