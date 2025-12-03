Для горы Развалка в Железноводске определили природоохранную зону

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 1 декабря 2025 года подписал постановление об охранной зоне для памятника природы краевого значения «Гора Развалка» под Железноводском. Документ опубликовали на портале правовой информации 2 декабря. Зона охватывает 5,67 га и предотвращает антропогенное воздействие на уникальный объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева

Гора Развалка входит в список памятников природы Железноводска с 1961 года, когда Ставропольский краевой исполком отнес к ним несколько гор, включая Развалку, Бештау, Острые и Железную. На горе сохранился участок «Вечной мерзлоты» — редкий феномен для Кавминвод. Северо-западное подножие долго страдало от свалки бытовых отходов площадью 4,6 га, где накопилось более 226 тысяч кубометров мусора от санаториев, улиц и предприятий.

Рекультивацию свалки начали в 2022 году по поручению Владимира Владимирова в рамках нацпроекта «Экология» и регпроекта «Чистое Ставрополье». В 2025 году на работы выделили 260 млн руб.; мусор занимал 6,5 га. К октябрю вывезли свыше 5 тыс. тонн отходов, что равняется тысячам грузовиков. Свалка находилась во второй зоне санитарной охраны курорта.

В новой зоне запретили геологоразведку, добычу полезных ископаемых, взрывные работы, разведение костров, запуск пиротехники, выжигание травы, размещение отходов и использование токсичных химикатов. Строительство и реконструкцию капитальных объектов тоже запретят. Земли остаются у собственников, но хозяйственная деятельность подчиняется режиму охраны; нарушения повлекут штрафы.

Границу зоны обозначат предупредительными знаками. Это решение продолжают серию мер: ранее охранные зоны ввели для горы Железной (июль 2025 года) и Острый (август того же года).

Станислав Маслаков