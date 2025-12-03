Недостроенный дворец спорта планируют реконструировать в Новороссийске

Дворец спорта «Черноморский» в Южном районе Новороссийска ожидает реконструкции. Об этом в ходе «горячей линии» с жителями города заявил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По словам Андрея Кравченко, совещание по вопросу достройки дворца спорта состоялось 1 декабря. До конца года муниципальные власти планируют передать недостроенный объект в главное управление капитального строительства.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что во дворце должны сохранить бассейн, но сам объект поменяет свой внешний вид. Известно, что некоторые элементы внутри здания не соответствуют документации.

«Дворец будет достроен, по предварительным данным, до конца 2027 года»,— сообщил Андрей Кравченко.

Администрация приняла решение передать незавершенный объект на региональный баланс для последующей реконструкции. Процесс передачи, как отметил глава Новороссийска на «горячей линии», должны завершить до конца текущего года.

София Моисеенко