СК возбудил дело после нападения бродячих собак в Железноводске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после нападения бродячих собак на женщину с ребенком в Железноводске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в ноябре в Железноводске бродячие собаки напали на местную жительницу с малолетним ребенком. Телесных повреждений удалось избежать. В сообщении отмечается, что компетентные органы не принимают мер для отлова агрессивных животных.

Глава ведомства затребовал у исполняющего обязанности руководителя управления по Ставропольскому краю Олега Сидорова доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Константин Соловьев