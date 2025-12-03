Вода в Новороссийске будет идти по графику 4 декабря

В Новороссийске приостановят подачу воды в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях ТГВ 4 декабря. Об этом уведомили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации «Водоканала», водоснабжение ограничат с 10:00 до 18:00 в связи с ремонтными мероприятиями на водопроводе от КП-5 Новороссийска до поселка Кабардинка. Подачу воды в Новороссийске организуют по утреннему и вечернему графику, с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00.

Выход на плановый режим водоснабжения ожидается в течение шести часов после завершения работ. На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко