Полиция задержала подозреваемого в поножовщине на Гончарной улице

Полиция задержала 30-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого подозревают в нанесении ножевых ранений мужчине у входа в заведение быстрого питания в Центральном районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Участники конфликта в заведении общепита на Гончарной улице

Фото: Пресс служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Участники конфликта в заведении общепита на Гончарной улице

Фото: Пресс служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Инцидент произошел рано утром 1 декабря у дома 3 по Гончарной улице. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили 49-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Пострадавший был госпитализирован. На месте происшествия задержали двух мужчин 32 и 48 лет, которых доставили в отдел полиции для проверки.

Накануне, 2 декабря, оперативная группа задержала 30-летнего ранее судимого местного жителя, которого считают причастным к преступлению. Следствие предполагает, что во время конфликта он семь раз ударил потерпевшего ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Артемий Чулков