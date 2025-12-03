Три девушки-подростка устроили драку на железнодорожном вокзале в Павловске

Девушки-подростки в возрасте от 15 до 17 лет подрались на территории железнодорожного вокзала в Павловске, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился 30 ноября, полиция обратила на него внимание после изучения записей камер видеонаблюдения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Несовершеннолетних задержали и доставили в полицию. О причинах конфликта пока ничего не сообщается. После потасовки все участницы драки обращались в больницу с ушибами и ссадинами, их отпустили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Родителей девушек привлекли к административной ответственности. Материалы проверки были переданы в следственные органы, сейчас устанавливают других участников драки.

Андрей Маркелов