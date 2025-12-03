Антициклон оставит в Петербурге 3 декабря плотные облака и плюсовую температуру

Северо-западная периферия обширного антициклона определит погоду в Петербурге 3 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, небо над городом продолжат закрывать плотные облака, однако обойдется без осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Температурные показатели вновь превысят климатическую норму, воздух прогреется до 2-4 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов