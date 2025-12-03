Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Антициклон оставит в Петербурге 3 декабря плотные облака и плюсовую температуру

Северо-западная периферия обширного антициклона определит погоду в Петербурге 3 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, небо над городом продолжат закрывать плотные облака, однако обойдется без осадков.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Температурные показатели вновь превысят климатическую норму, воздух прогреется до 2-4 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Андрей Маркелов

