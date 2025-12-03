Антициклон оставит в Петербурге 3 декабря плотные облака и плюсовую температуру
Северо-западная периферия обширного антициклона определит погоду в Петербурге 3 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, небо над городом продолжат закрывать плотные облака, однако обойдется без осадков.
Температурные показатели вновь превысят климатическую норму, воздух прогреется до 2-4 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.