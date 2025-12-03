Глава СК поручил проверить факт жестокого обращения с ребенком в Дагестане

Следственный комитет России проводит проверку в отношении жительницы Избербаша, которая, по данным соцсетей, избивает малолетнюю дочь и не занимается ее воспитанием. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

В социальных медиа появилась информация о том, что гражданка применяет физическое насилие к своей малолетней дочери и не выполняет родительские обязанности. Отмечается, что мать неоднократно привлекали к ответственности, однако ситуация не изменилась.

Следственные органы СК России по Республике Дагестан начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Дагестан Александру Супруну представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах дела.

