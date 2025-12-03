Комплексные решения от ООО «ОКС Групп»

Компания ООО «ОКС Групп» – ведущий российский производитель и эксперт в области удаления неприятных запахов и очистки выбросов от объектов ВКХ. Мы предлагаем комплексные решения для задач любой сложности с использованием оборудования, отвечающего требованиям НДТ и СП 32.13330.2018 Изм 2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ООО «ОКС Групп» является членом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), участвует в разработке и актуализации отраслевых справочников и стандартов, сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами.

Помимо производства и поставки оборудования, компания ООО «ОКС Групп» оказывает услуги по исследованию выбросов запаха по ГОСТ Р 58578-2019.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Наша продукция:

• Адсорбционные фильтры «ПьюрАэр» – оптимальное решение для очистки организованных промышленных выбросов. Использование специальных импрегнированных углей и хемосорбентов марки УКМ позволяет удалять до 99% загрязнений.

• Технология «Мокрый барьер» – запатентованная технология удаления запахов от открытых площадных источников, таких как иловые карты, полигоны ТБО.

• Стеклопластиковые перекрытия – решение для неорганизованных источников, таких как приемные камеры, первичные отстойники и прочие. Они прочнее и легче стали, устойчивы к химической и биологической коррозии, имеют небольшой вес, но при этом рассчитаны на снеговые нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

• Препараты для уничтожения неприятных запахов «ОрганикАэр» – эффективный и безопасный концентрат на основе смеси эфирных масел и органических соединений. Данные препараты не маскируют неприятный запах, а уничтожают его.

Наша компания имеет положительный многолетний опыт работы с «Новогор-Прикамье». Среди реализованных проектов – установка адсорбционных фильтров на канализационном коллекторе, работающих в пассивном режиме (без вентилятора).

ООО "ОКС Групп"