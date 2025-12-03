Роспотребнадзор рассказало о гонконгском гриппе в Пензенской области

Всего на минувшей неделе в Пензенской области зафиксировано почти 1,65 тыс. случаев ОРВИ или 133,2 случая на 100 тыс. населения. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, динамика к предыдущей неделе составила 1,3%. Удельный вес детей в общей структуре заболевших — 31%.

В Пензе зафиксировали 674 случая респираторных вирусных инфекций. Уровень заболеваемости составил 138 на 100 тысяч жителей. По сравнению с предыдущей неделей показатель увеличился на 7,5%. Во всех возрастных группах заболеваемость ОРВИ оказалась ниже контрольного уровня.

Подтверждено выделение вируса гриппа А(Н3N2) у 3-х заболевших в Пензе и Земетчинском районе.